Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ, abonman kartlarında yapılan son güncelleme ile 120 binişlik 30 günlük sivil kartın eski fiyatı 500 TL'den 450 TL’ye, öğrenci kartı ise 300 TL’den 250 TL’ye indirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ, abonman kartlarında indirime gitti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından toplu taşıma ücretlerinde artış olurken aynı zamanda Abonman kartlarında ise indirme gidildi.

120 binişlik 30 günlük sivil kartıneski fiyatı 500 TL iken son yapılan güncelleme ile 450 TL’ye, öğrenci kart ise 300 TL’den 250 TL’ye indirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından 26 Temmuz 2023 tarihinde alınan karar gereği şehir içi toplu taşıma araçları ücretlerinde güncelleme yapıldığı anımsatılarak, 8 Ağustos itibariyle uygulamaya alınan karara göre Malatya Kart’ta bir kişilik tam kart ücreti 10 TL’ye yükseldi. Öğrenci fiyatı 7 TL olurken, aktarmalı biniş ücreti ise tam kart 4 TL, öğrenci ise 3 TL olarak belirlendi.

Tek binişlik kartlarda ise yapılan güncelleme sonrası 2 binişlik kartlar 30 TL, 4 binişlik kartlar 60 TL olarak güncellendi.

Yeni tarifeye göre Kırık-Kayıp yenileme fiyatı 50 TL, vizeleme ise 15 TL olarak açıklandı.