Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası Malatya'ya sağlanan destekler için teşekkür etmek amacıyla hazırlanan ve şehir şehir gezecek olan "Vefa Otobüsü" nün ilk durağı Elazığ oldu.MALATYA (İGFA)- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayata geçirilen "Teşekkürler Türkiye Projesi" kapsamında "Zor günlerimizde yanımızda olan milletimize minnettarız" sloganıyla hazırlanan "Vefa otobüsü" ile gidilen illerde yerel yöneticilere ve vatandaşlara kayısı ikramında bulunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Vefa otobüsünün ilk durağı Elazığ'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, “Deprem” konulu bir fotoğraf sergisi de açıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Elazığ’da düzenlenen program sırasında yaptığı konuşmada, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerden Malatya'nın ciddi manada etkilendiğini ifade etti.

Yaşanan süreç içerisinde tüm Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu belirten Vali Şahin, depremlerin 6'ıncı ayında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladıkları vefa otobüsü ile illeri gezerek kayısı ikramında bulunacaklarını, yardımlar için teşekkür edeceklerini dile getirdi.

İlk etapta 20 kentte program düzenleyeceklerini ve bu kapsamda ilk programlarını Elazığ'da yaptıklarını belirten Vali Şahin, "Bugün Elazığ meydanında biz bir proje başlatıyoruz. Malatya olarak, Projemiz “Teşekkürler Türkiye Projesi”. Çünkü 6 Şubatta Malatya, depremlerden en fazla etkilenen illerin başında geliyordu ve Türkiye yağmur oldu Malatya'ya yağdı. Biz de 6. ayında artık yaraların kabuk bağladığı bu tarihlerde, bütün Türkiye'ye, bütün illerimize ulaşabildiğimiz kadar ulaşıp onlara bir teşekkür edip, çam sakızı çoban armağanı bizim elimizdeki en kıymetli ürünümüz olan kayısıyı ikram ederek, teşekkürlerimizi sunalım istedik.Bu programa Elazığ'da başlamamızın özel bir sebebi var. Çünkü Elazığ o karanlık günde, yardım oldu yağdı, o en zor olan zamanımızda Malatya'nın can simidi oldu. Malatya asla yardımı unutmaz. Malatyalılar Elazığlıları asla unutmaz. Çünkü onlar en zor zamanlarında bizimleydiler. Kıymetli kardeşlerim, Allah birliğimizi bozmasın. Büyük Türk milletinin bu yüksek vasıflarını kaybettirmesin ve felaketlerle de sınamasın. İyi ve güzel günlerde bir arada olmayı nasip etsin. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kere daha huzurlarınızda Elazığlı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde örnek bir koordinasyon sergilediklerini söyledi.

Gürkan, "28 kaymakam, 28 ilçe belediye başkanı, 5 vali, 5 il belediye başkanı, o deprem sürecinde yaraların sarılması noktasında büyük gayret gösterdik.Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde şehrimiz ciddi manada etkilendi. Bu süreçte Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız deprem bölgeleri için seferber oldular. Bizleri yalnız bırakmadıkları, deprem yaralarının biran önce sarılması, afetzedelerimizin sorunlarının biran önce giderilmesi için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Vefa Otobüsünün ikinci durağının Van olacağı öğrenildi.