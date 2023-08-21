Malatya Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeşil Belediyecilik’ anlayışıyla hayata geçirmeyi planladığı ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü 100. Yıl Parkında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “100. Yıl Parkımız, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde inşa ediliyor” dedi.MALATYA (İGFA) - 100. Yıl Parkında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan’a AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Park Bahçeler Dairesi Başkanı Berkan Samanlıoğlu ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 300 bin metrekarelik alana yapılan 100. Yıl Kent Parkında, çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yapılan 100.Yıl Kent Parkı, Malatya Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânları ve kaynaklarıyla yapılıyor. Öte yandan park içerisinde biyolojik gölet, bitkisel renk ve koku bahçeleriyle birlikte tıbbi ve aromatik bahçeler, endemik bitkiler, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla birlikte çocuk ve yetişkinler için eğlence alanlarının yanı sıra birçok etkinliğin yapılacağı alanlar bulunuyor.

SIĞIRCI: ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK PARKLARINDAN BİRİSİ

100. Yıl Parkı ile alakalı bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “100. Yıl Parkı bölgemizin hatta ülkemizin en büyük parklarından birisidir. Şehir içinde bu denli büyük olan bir park alanı ülkemizde yok, parkımız 300 bin metrekarelik alana sahiptir. Parkımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi kırsal peyzaj ile kentsel peyzajı birleştiren özelliğe sahip olmasıdır. Vatandaşlarımız parkımıza geldiği zaman hem endemik bitkileri hem kırsal alanda karşılaşacağı bitkileri hem tıbbı bitkileri hem de kentsel mimaride kullanılan bitkileri bir arada görme imkânı bulacaklardır. Parkımız kompleks bir yapıya sahip, vatandaşlarımıza yeşil alanıyla nefes aldıracak, bunun yanı sıra en son model kuracağımız çocuk parkında kay kay pistleri ve oyun grupları kuracağız. Ülkemizin en büyük parklarından olan 100. Yıl Parkımızda bin metrekare alana sahip biyolojik havuzumuz bulunuyor.

Parkımızı,Cumhuriyetimizin100. yılından önce açmayı planlıyoruz. Parkımızın yüzde 80’ini tamamlamış bulunuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürerek, 100. Yıl Kent peyzajını Cumhuriyetimizin 100. yılında öncelikle Malatya’mıza, bölgemize ve ülkemize kazandıracağız” diye konuştu.

TÜFENKCİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDE

Büyükşehir Belediyesinin önemli çalışmalara imza attığını belirtenAK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “100. Yıl Parkı sadece Malatya’nın değil bölgenin ve Türkiye’nin en önemli parklarından birisidir. İnsan eliyle oluşturulan hem endemik bitkilerle hem modern park anlayışıyla hem de doğal parkları birleştirerek bölgenin en büyük parklarından birisini Malatya’ya kazandırıyoruz. Pandemi ve deprem sürecini de dikkate aldığımızda Malatya’da belediyecilik anlamında yapılan işlerin Türkiye’ye örnek gösterecek hem hızda hem kalitede hem de kapsamda olduğunu görebiliyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçen her arkadaşımıza, milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Biz bir deprem felaketi yaşadık ve bu sürecin yaralarını sararken de hiçbir vatandaşımızı yalnızbırakmayacağımızı ifade ettik. Bu konuda da büyük gayretler gösteriyoruz. Çadır ve konteyner kentlerin tamamının alt yapısı Büyükşehir Belediyemizin gücüyle ve emeğiyle yapıldı. Bizim diğer deprem bölgelerinden daha hızlı konteynere geçmemiz, Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların neticesidir” kelimelerine yer verdi.

GÜRKAN: HİZMET YAPAN BELEDİYE HÜVİYETİNDEYİZ

100. Yıl Parkında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, “100. Yıl Parkındaki çalışmaları yerinde gördük ve inceledik. Parkımız yüzde 80 oranında tamamlanmış, diğer kalan kısmında yeşillendirme, ağaçlandırma, çimlendirme ve yüzeysel düzenleme eksikliklerin kaldığını görüyoruz. Mevsimin sıcak olması hasebiyle ağaç ve çim ekiminin yapılamayacağından dolayı eylül ayının ikinci haftasından sonra ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarını da tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra parkımızı 29 Ekim’e hazır bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır, yaraşır ve yeşil alanı şehrin ortasında 300 dönüm ve çevresi ile beraber 400 dönümlük alana park inşa edeceğiz" dedi.