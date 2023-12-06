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Uluslararası düzeyde bir başarı olan bu program ile iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması amacıyla uluslararası finansal kaynakların Malatya ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılması bakımından son derece önem arz ediyor.MALATYA (İGFA) -Malatya Büyükşehir Belediyesi AB IPA'Iı Fonu'ndan “iklim Değişikliğine Uyum” hibe programından hibe almaya hak kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, küresel ısınma ve iklim değişikliğine uyum faaliyetleri son hızla devam ediyor.

İklim değişikliği eylem planında yer alan faaliyetleri önem sırasına göre uygulayan ve fosil yakıtlardan kaynaklı karbon salınımını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynak kullanım kapasitesini hergeçengün artıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak hazırlamış olduğu proje ile AB IPA II fonunda “İklim Değişikliğine Uyum”hibe programından hibe almaya hak kazandı.

‘İklim Değişikliği ’ne Uyum’ hibesi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bayram Uzun, İklim Değişikliğinde Uyum aşamasına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Uzun, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir Avrupa Birliği projesini daha uygulama aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Böyle güzel bir haberi paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Bu program Avrupa Birliği tarafından 2020 yılında ilan edildi. ‘İklim Değişikliğine Uyum Programı’ olarak ilan edildi. Ülkemizde de üst çatı kuruluşu olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildi. Bu program kapsamında 2020 yılından beri yürüttüğümüz süreç başarı ile sonuçlanmıştır. Süreç iki tur olup, her iki turda da başarılı bir şekilde sonuçlanan projelerden bir tanesi de Malatya Büyükşehir Belediyemizin, İklim Değişikliğine Uyum Programı başarı ile tamamlanarak hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu program son yıllarda, özellikle son günlerde yaşamış olduğumuz küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi ile birlikte çok önem arz etmektedir. Kendi coğrafik bölgemizde de iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Bunu en aza indirgemek amacıyla bizler de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bazı faaliyetleri planladık. Bu faaliyetler kapsamında sunmuş olduğumuz proje de hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda özellikle Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımızın aşırı derece ısınan sinyalizasyon merkezlerinde ve akıllı ulaşım sistemlerindeki aksaklıkları önlemek ve afetlerde verileri düzenli bir şekilde alabilmek amacıyla geliştirilmesi gereken altyapı bu proje kapsamında yapılacaktır. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’mız tarafından akıllı iyot sistemleriyle, akıllı sulama sistemleri kurulacak ve toprağın nem durumuna göre otomatik açılıp kapanan sulama sistemleri kurulacak. İtfaiye Daire Başkalığımıza ekipman ve donanım desteği sağlanacak. Bu projenin en önemli faktörlerinden biri olan bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri devam edecek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın da destekleriyle özellikle kırsaldaki genç kızlarımız ve kadınlarımız; aynı zamanda anaokul, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarımızın da küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda farkındalık seviyesini yükseltmek amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri devam edecektir. Bu konuyla ilgili bütün birimlerimizde kollektif bir şekilde koordinasyon halindeyiz" diye konuştu.