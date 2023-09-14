Malatya'da yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehre özgün ve yakışır bir tarzda inşa edilen modern şehir kütüphanesinin Malatya’ya ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucunda kütüphanesi olmayan Malatya’ya çok fonksiyonlu modern bir kütüphane kazandırıldı.

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde; 5 bin 500 metrekare kapalı otopark, çok amaçlı salon, çocuk kütüphanesi, okul öncesi kütüphanesi, gençlik merkezi, kafe, kitaplık, serbest çalışma alanları, kent arşivi, multimedya alanı, görsel ve işitsel materyaller alanı, 220 kişilik konferans salonu, tenis, bilardo ve satranç alanları yer alıyor.

Türkiye’de örnek mimarisi, dış cephesi, geleneksel mimari ve modern mimarinin bir arada olduğu, örnek projelerden birini gerçekleştirdiklerini belirterek Malatya İl Halk Kütüphanesinin Malatya’ya hayırlı olmasını temenni eden Büyüşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür Bakanlığı ile yapılacak protokol ile kütüphanenin devrinin gerçekleşeceğini kaydetti.