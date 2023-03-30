Afrika’nın doğusunda yer alan Malavi’de etkili olan Freddy Kasırgası’nda kayıp olan 537 kişinin ölü ilan edileceği ve kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağı bildirildi.

Afrika’nın doğusunda yer alan Malavi’de etkili olan Freddy Kasırga’sında 600’den fazla kişi hayatını kaybetti. Kasırgadan en çok etkilenen Malavi’de binlerce kişi evsiz kalırken, 345 binden fazla kişi kasırgadan etkilendi. Malavi Ulusal Afet İdaresi Başkanı Charles Kalemba, bölgede 17 gündür devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağını söyleyerek, "Hala kayıp yaklaşık 537 kişi var. Kaybolmalarının üzerinden 17 gün geçtiği düşünülürse, hayatta olma ihtimalleri zayıf. Kayıp 537 kişi ölü ilan edilecek" dedi.

Freddy Kasırgası, ilk olarak 21 Şubat’ta Madagaskar’ı, 3 gün sonra Mozambik’i vurmuş, her iki ülkede de binlerce kişi yerinden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edilmişti.

Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca kat ettiği 8 bin kilometrelik yol ile rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz Şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion’u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik’i vurmuştu.