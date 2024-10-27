Muş’un Malazgirt ilçesi, hayvancılık sektöründe yeni bir döneme giriyor. Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek "Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi Projesi" ile bölgede süt üretiminin artırılması ve işlenmesi amaçlanıyor.MUŞ (İGFA) - Muş’un Malazgirt ilçesindeki proje, hayvancılık sektörü ile imalat sektörünü bir araya getirerek bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ivme kazandırmayı hedefliyor.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, projenin ilçe ekonomisi ve hayvancılık sektörü için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Başkan Kılıç, ilçede faaliyet gösteren süt toplama merkezinde toplanan sütlerin daha verimli bir şekilde işlenmesi için bu projenin başlatıldığını belirtti. Süt ve süt ürünleri üretim tesisinin kurulması ile birlikte sütlerin sadece ham madde olarak kalmayıp, işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında üretilen süt ve süt ürünleri, Malazgirt’in yanı sıra çevre illere de dağıtılarak bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca proje, hayvancılık sektörü ile imalat sektörünü bir araya getirerek, istihdamı da artıracak. Malazgirt’te kurulacak bu tesisle birlikte hem üreticilerin kazancı artacak hem de bölge halkına iş imkanları doğacak.

HEDEF: KALİTELİ VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Başkan Kılıç, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, tesisin sadece süt işlemekle kalmayacağını, aynı zamanda katma değeri yüksek süt ürünlerinin de üretileceğini ifade ederek, "Peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünleri üretilerek pazara sunulacak. Bu sayede Malazgirt’te üretilen sütler, sadece iç piyasaya değil, bölge ve hatta ulusal pazarda da yer bulabilecek" dedi.

Kılıç, hayvancılığın Malazgirt’teki yerini güçlendirmek adına bu tür projelerin devam edeceğini belirterek, "Bu tesis, hayvancılığın gelişmesine ve süt üretiminin artırılmasına büyük katkı sağlayacak. Üreticilerimizin ürettiği sütlerin işlenmesi ve çeşitli ürünlere dönüştürülmesi ile hem üretici hem de tüketici kazanacak." dedi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

Süt ve süt ürünleri işleme tesisinin kurulması, sadece süt üreticileri için değil, bölge ekonomisi için de büyük bir fırsat sunacak proje kapsamında üretilen ürünler yerel pazarda yer bulacağı gibi, çevre illere de satılarak Malazgirt’in ekonomik potansiyel de artırılacak.

Bu proje sayesinde Malazgirt, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkez haline gelmeyi hedefliyor. Proje ile birlikte sadece süt üretimi değil, aynı zamanda hayvancılık sektörü de ciddi bir gelişim gösterecek. İlçedeki hayvan varlığının artırılması ve daha verimli bir hayvancılık faaliyetinin yürütülmesi için Ziraat Odası’nın öncülüğünde çalışmalar devam edecek. Süt işleme tesisinin kurulması, bölgedeki istihdam sorununa da çözüm olabilecek nitelikte. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, özellikle süt işleme ve üretim süreçlerinde çalışacak personel ihtiyacı doğacak. Bu da bölgede yaşayan gençler ve iş arayanlar için yeni iş kapıları anlamına geliyor.

Başkan Kılıç, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki istihdam oranlarının da artacağını belirtti.

Malazgirt Ziraat Odası’nın yürüttüğü bu proje, sadece bugünün değil, geleceğin de bir yatırımı olarak görülüyor. Tarım ve hayvancılığın modern yöntemlerle desteklenmesi, bölge halkının refah seviyesinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması adına bu tür projeler büyük bir önem taşıyor.

Proje ile birlikte, Malazgirt’te hayvancılıkla uğraşan üreticilerin emeği daha değerli hale gelirken, süt üretiminin artırılması ve süt ürünlerinin işlenmesi ile bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlanacak. Malazgirt Ziraat Odası’nın bu öncü projesi, ilçenin kalkınma yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.