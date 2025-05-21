Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Malezya’daki LIMA Fuarı’nda Malezya Kralı Sultan İbrahim ve Veliaht Prens Sultan Syed Fauziddin’i ağırladı. Türk savunma sanayi ürünleri Boran Obüsü ve ANKA İHA’sı büyük ilgi gördü.ANKARA (İGFA) - Malezya’nın Langkawi kentinde düzenlenen Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA), Millî Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Malezya Kralı Sultan İbrahim’i MKE AŞ standında konuk etti.

Bakan Yardımcısı Durdalı, MKE AŞ tarafından üretilen 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Millî Obüs Boran’ı inceleyen Kral’a, obüsün teknik özellikleri ve yetenekleri hakkında bilgi verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1925166758043717724

Ayrıca, Malezya Perlis Sultanlığı Veliaht Prensi Sultan Syed Fauziddin Putra Jamalullail, Bakan Yardımcısı Durdalı eşliğinde MKE AŞ ve TUSAŞ stantlarını ziyaret etti. Veliaht Prens, Boran Obüsü ve TUSAŞ’ın ürettiği Millî İHA ANKA’yı yakından inceleyerek ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.