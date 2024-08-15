Bursa Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, meslektaşlarının dijital dönüşümle birlikte karşılaştığı sorunları ve enflasyon düzeltmesiyle ilgili yaşanan zorlukları Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, göreve geldiği iki yıldan bu yana meslektaşlarının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Özellikle dijital dönüşümle birlikte mali müşavirlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çeken Halil, en büyük problemlerden birinin Maliye Bakanlığının beyanları gönderdiği sistemin verimli çalışmaması olduğunu belirtti.

"GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ"

Hüseyin Halil, "Meslektaşlarımız çok uzun saatler boyunca ofislerinden çıkamamakta ve beyanları gönderememenin stresini yaşamaktadır." diyerek yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Ayrıca, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Halil, bu dönemde hazırlanan mali tabloların doğru vergi hesaplamaları için yeterli olmadığını, bu nedenle meslektaşlarının büyük bir baskı altında olduğunu söyledi.

Halil, "31 Aralık 2023 tarihli enflasyon düzeltmesini nisan ayında meslektaşlarım büyük bir özveriyle yaptı. Ancak geçici vergi dönemlerinde bunu istemek, meslektaşlarımızı cezalandırmaktan başka bir işe yaramayacak." diyerek bu uygulamanın haksız olduğunu belirtti. Son dönemde iş dünyası ve esnaf odalarının da bu haksız vergi yükünü fark etmeye başladığını ekledi.

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KENDİ PROJELERİNİ VE EYLEM PLANLARINI DEVREYE SOKACAK

Geçici vergi dönemlerinde, enflasyon muhasebesiyle ilgili bilanço ve düzeltmelerin yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çeken Halil, "Bunun yapılabilmesi için yeterli süre yok. 20 gün içinde doğru bir bilanço hazırlamak ve bu bilançonun üzerinden enflasyon düzeltmesi yapmak mümkün değil." dedi. Ayrıca, bazı muhasebe programlarının henüz düzenlemelere uyumlu versiyonlarını yeni yayınladığını ve meslektaşlarının bu iş yükü altında ezildiğini vurguladı.

Halil, "Meslektaşlarım şu anda son 15 günü nasıl geçireceklerini kara kara düşünmekteler. Bu süreçte ofislerde yanan ışıkların hepsi meslektaşlarımızın ofislerine aittir. Biz, üst birliğimizin çabalarının yetersiz kaldığını gördüğümüz için Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak kendi projelerimizi ve eylem planlarımızı devreye sokacağız." diyerek meslektaşlarının yanında olduklarını belirtti.

BSMMMO, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA SESLENİYOR

Son olarak, Hüseyin Halil, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu sorunları görüp anlaması gerektiğini ve bu konuda çözüm için adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.