Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon farkı stok vergisi adı altında bir vergi planladığı” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) -Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in enflasyon farkına dair yeni bir vergi planlandığı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığınca iddiaya konu “Enflasyon farkı stok vergisi” adı altında vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.