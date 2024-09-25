2005 yılından bu yana bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen ve 1,6 milyon mükellefin alım ve satımlarını bildirildiği Ba-Bs uygulamasına son verildi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerle mükelleflerin mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri ortadan kaldıran ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyen bir dizi uygulamaya ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Elektronik belge uygulamalarını kullanan mükellefler ile düzenlenen elektronik belgelerin sayısında meydana gelen artış ve kurumlar arası veri paylaşımının etkinleştirilmesi bu formlara olan ihtiyacı azalttı. Bu durumu dikkate alan Bakanlık, aylık olarak verilen ve hem mükellefler hem de meslek mensupları açısından bir iş yükü meydana getiren söz konusu formların alınması uygulamasına son verdi.

SIFIR ARAÇ ALANLAR E-TEBLİGAT'A DAHİL OLACA

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) ilk kez 2016 yılında kullanıma sunulan ve 9,5 milyona yakın kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat uygulamasıyla tebligatlar, ücretsiz olarak elektronik ortamda yapılıyor ve bu tebligatlara Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden ulaşılabiliyor.

Elektronik tebligat uygulamasının faydalarından daha fazla yararlanılabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2025'ten itibaren sıfır araç alanların da elektronik tebligat uygulamasına dahil olması planlandı.

Yayımlanan tebliğle, Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak bildirimlerin usulleri net olarak belirlendi. Ayrıca ödeme kaydedici cihaz muafiyetinden yararlanılabilmesi için taşınması gereken şartlar ve limitler güncellendi ve bu limitlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörüldü. Ayrıca iki yıl üst üste bu şartları taşımayanlar tekrar ödeme kaydedici cihaz kullanmaya başlayacak.