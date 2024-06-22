Malkara Belediyesi, Malkaralı vatandaşların başvuru, istek ve şikayetlerini iletmek üzere BİP, Telegram ve Whatsapp hattı oluşturdu.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Malkara Belediyesi, Malkaralı vatandaşların başvuru, istek ve şikayetlerini iletmek üzere BİP, Telegram ve Whatsapp hattı oluşturdu.

Yapılan açıklamada 0 507 615 59 75 numaralı telefondan, vatandaşların en hızlı bir şekilde başvuru, istek ve şikayetlerini ulaştırmak üzere kurulan bu hatlarla Malkara Belediyesi’ne ulaşabilecekleri ve bu hatlar üzerinden gelecek sorunlarla ilgili çözüm için gerekenin yapılacağı belirtildi.