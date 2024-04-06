31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Malkara Belediye Başkanlığına seçilen Nergiz Karaağaçlı Öztürk, 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.30’da İlçe Seçim Kurulu toplantı salonunda düzenlenen törenle Malkara İlçe Seçim Kurulu Başkanından mazbatasını teslim aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mazbata töreninin ardından Malkara Belediyesi Hizmet Binası önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Devir Teslim Törenine; CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Geçmiş Dönem Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, CHP Malkara İlçe Başkanı İsmail Uzun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, STK Başkanları ve Temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malkara Belediyesi Hizmet Binası önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Geçmiş Dönem Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul; “Değerli hemşehrilerim. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kadınına yerel seçimlere katılma hakkı verdiğinden beri Malkara’mızda az sonra bir ilki yaşayacağız.

2009 yılında bir şekilde siyasete girmeme vesile olan Sermet Gülcivan’a, Halil Şeker’e yine 2010 ve 2012 yıllarında hayatıma ayrı bir anlam katarak CHP İlçe Başkanlığı ile beni onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisinin vefakâr, cefakâr ve emekçi delegelerine, 2014 ve 2019 yıllarında birlikte çalıştığım İlçe Başkanım Sayın İsmail Uzun, Sayın Hülya Ertan ve özellikle 2019 yılında Millet İttifakı olarak girdiğimiz seçimlerde İYİ Parti Malkara İlçe Başkanımız rahmetli Sayın Şencan Pakalpakçıl’a, bütün meclis üyelerimize, bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen değerli hemşehrilerime doğup büyüdüğüm bu topraklara 10 yıl boyunca bana hizmet etme şansı tanıdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi varsınız. Allah hepinizden bin kez razı olsun.

Özellikle seçim süreci boyunca 2019 yılında da olduğu gibi yine yapmadığımız şeyler yapıldı. Söylemediğimiz şeyler söylendi gibi konuşuldu. Özellikle Malkara’ya 10 yıl boyunca hiç çivi çakılmadı denildi. Ancak şu bir gerçek. Bizler Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizle beraber 10 yıl boyunca Cumhuriyet tarihinde Malkara’nın yerel yönetimler aldığı en büyük yatırımları Malkara’mıza getirdik. Bu yüzden sizlerin huzurlarınızda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a da sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Başta beni yetiştirip büyüten rahmetli annem ve babama, daha sonra 1999 yılından beri ergen bir çocuğu bir adam haline getirmeye çalışan sevgili eşime, benimle birlikte büyüyen sevgili kızıma sizlerin huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Görev sürem boyunca unutamadığım en önemli anlardan bir tanesi ne yazık ki Şehit Selim Vural kardeşimizin haberini ailesine vermem olmuştu. Selim kardeşimden 8 yıl sonra ben annemi yine aynı tarihte kaybettim. Tabii ki Selim kardeşimizin yerini tutamam ama ben kabul ederse Rukiye annemi bir evlat olarak görmesini istiyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden yüce kitabımızdaki insani erdemlerden sonsuza kadar ayrılmayın diyorum. Hepinize hoşça kalın.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Geçmiş Dönem Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un ardından konuşma yapan Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk; “Beni bugün burada yalnız bırakmayıp, onurlandıran çok değerli yol arkadaşlarım sevdamız Malkara’mızın aydınlık insanları yüreği kocaman memleketimin umudu 7’den 70’e bu tarihi ana tanıklık etmek için aramızda bulunan sevgili hemşehrilerim, kıymetli Malkaralılar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum hepiniz hoş geldiniz.

Şuan karşınızda bir öğretmen, bir esnaf, bir anne Atamızdan aldığımız ilhamla yola çıkmış ve halkımızın takdiriyle göreve gelmiş Malkara Belediyesi’nin ilk kadın belediye başkanı olarak bulunmaktayım.

Öncelikle birçok gelişmiş dünya ülkesinden daha önce halkına güvenen Türk Kadınına güvenen seçme ve seçilme hakkını Türk Kadınına veren Mavi gözlerim ışığından ilham aldığımız büyük önder gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.

Nazım’ın dediği gibi. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstünse, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok usta biz kazanacağız dedik ve biz kazandık. Malkara kazandı. Hepimize armağan olsun. Malkara’mız tarihiyle, gelenekleri ve görenekleriyle, kültürüyle Tekirdağ’ımızın en önemli şehirlerinden biri. Bizim için ise en kıymetlisidir. Halkımızda bana ve meclis üyelerimize bu kadim şehrimize hizmet etme imkânı sunmuştur. Doğup büyüdüğümüz, ekmeğini yediğimiz, çocuklarımızı büyüttüğümüz şehrimize en iyi hizmetleri sunmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak bizlerin boyunun borcudur.

Sözlerime son vermeden önce kıymetli başkanım, ilçemize 10 yıl boyunca sayısız hizmet ve değer katmış Malkara’nın kara oğlanı, değerli yol arkadaşım Sayın Ulaş Yurdakul’a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Beni Malkara’nın İlk Kadın Belediye Başkanı olarak bu kutsal makama ve şehrimize hizmet etmeye layık gördüğünüz için onurluyum, gururluyum. Bu onur ve gurur hepimizin.

Halkımıza hizmet etme şerefine nail olmuş aramızdan ayrılan tüm belediye başkanlarımızı rahmetle anıyor, aramızda bulunan tüm geçmiş dönem belediye başkanlarımızın da fikir, görüş ve deneyimlerinden faydalanarak halkımızın istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak, güzel projelerle şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız.

Zaferimiz kutlu olsun. Allah bizleri mahcup etmesin. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız.” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk törene katılanların tebriklerini kabul ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.