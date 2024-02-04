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6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Tulpars Arama Kurtarma Ekibi Maltepe Meydanında afet bölgesindeki kurtarma çalışmalarını gösteren fotoğraflardan oluşan bir afet sergisi açtı.Metin Yıldız / İSTANBUL - (İGFA) - Tulpars Arama Kurtarma Derneği Maltepe Meydanında afet bölgelerindeki kurtarma çalışmalarını gösteren bir afet sergisi açtı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde meydana açılan afet sergisine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Derneğin Genel Başkanı Ziya Gökalp Şahin haber özel muhabirine yaptığı açıklamada; "Maltepe’de nüfus 600 Bini geçti. Yaklaşık 39 Bin konut var. 14 Binden fazla konut için 7 şiddetindeki bir afette yıkılacağı kesin gözüyle bakılıyor. Komşu ilçelerde de durum çok farklı değil. Belediye raporlarında geçen rakamlar bunlar. Ben şahsen daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Yani Maltepe’deki konutların yarısı yıkılma riski altında. Buda nüfusun yarısı yani 300 Bin Maltepeli demek. Afetlere hazırlanma sürecinde Maltepeliler için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Birey birey aile aile önlemlerimizi almalıyız. Eğer almazsak maalesef sonuç belli. 6 Şubatta gördük. Gönüllü sorumlular olarak farkındalık oluşturmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 4 Şubat Pazar günü saat 13:00’te İdealtepe’de ses getirecek bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceğiz. Öte yandan 6 Şubat 19:30’da 6 Şubat afetlerini anmak üzere SGK Maltepe Bağlarbaşı Erol Olçok Konferans salonundaki anma programımıza tüm halkımız davetlidir." dedi.

Maltepe Meydanındaki Tulpars Afet Sergisi 6 Şubat 16:00’a kadar devam edecek.