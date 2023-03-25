İstanbul’un Maltepe ilçesinde madde bağımlısı olduğu edilen adam kaldığı evi yaktı. Meydana gelen yangın ev sakinleri ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokağı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre evde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu edilen Müslüm Ö. bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Dumanların yükselmeye başladığı bina kısa sürede alevlere teslim olurken ev sakinleri ve çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kısa sürede kontrol aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası bina içerisinde soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Müslüm Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yanan evin sahibinin damadı olan Müslüm Acar, “ Bu adam çalışmadığı halde bu maddeyi nereden alıyor. Bu ne kadar ucuz, bunları getirenler kim, kim bunları madde bağımlısı yapıyorlar 5 liraya insanı öldürüyorlar. 3 tane insan ölecekti bu yüzden” diye konuştu.