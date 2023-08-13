Ankara Büyükşehir Belediyesi "Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı Yapım İşi" için kredi sözleşmesinin imzalanmasının ardından ihale sürecini başlatıyor. 22 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak süreçte ilk etap olan ön yeterlilik ihalesi gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Haziran ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile finansman desteği için sözleşme imzalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı” için bir adım daha atıyor.

YAVAŞ: “BAŞKENT METROLARINDA SON DURUM”

“Başkent metrolarında son durum” başlığıyla sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Başkent’in Metrolarında Son Durum… Projesini sıfırdan hazırladığımız 8 istasyondan oluşacak Mamak Metrosu’nda (Dikimevi-Natoyolu) (zorunlu onay süreçlerinin ardından) 22 Ağustos’ta önyeterlilik ihalesiyle birlikte ilk adımı atıyoruz. Keçiören ve Koru uzatma proje çalışmalarında sona yaklaştık. Kızılay-Dikmen metrosu proje çalışmamız yakın bir süreçte tamamlanacak.”

ÖN YETERLİLİK İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Proje için 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli toplam 250 milyon Euro’luk kredi sözleşmesinin imzalanmasının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı 22 Ağustos 2023 tarihinde ihale sürecinin ilk etabı olan ön yeterlilik ihalesini gerçekleştirecek.

Yapılacak ön yeterliliğin ardından kısa listeye alınan istekliler; teknik ve mali yeterliliklerini vermek üzere ihaleye davet edilecek. 22 Ağustos günü saat 11.00’de isteklilerin bilgilerini yüklemesinin ardından, dokümanlar komisyon üyelerine dağıtılarak değerlendirmeye alınacak.

8 İSTASYONDAN OLUŞACAK

12 yılın ardından Başkentte yapımına başlanacak ilk metro hattı projesi olan Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Projesi; A1- AŞTİ-Dikimevi Ankaray Hattı’nın Ankara’nın doğusuna uzatılmasını kapsıyor. 7,4 kilometrelik hat; Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak.