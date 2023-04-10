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Kaza, öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Gülsüm Y., idaresindeki 07 BBT 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağacın yıkıldığı, otomobilin ağır hasar aldığı kazada yaralanan 2 yaşındaki D.Y., özel bir araçla yakındaki hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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