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Açıklamada, Kara’nın “icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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