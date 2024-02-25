Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma projeleri kapsamında İnönü ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren manda yetiştiricilerine süt sağım makinesi desteği verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in tarım ve hayvancılıkta kırsal kalkınmaya önceleyen projelerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda İnönü ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na destek talebinden bulunan 12’si kadın 41 manda yetiştiricisine, birer adet süt sağım makinesi desteği sağlandı.

İnönü’de düzenlenen makine teslim törenine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP İnönü Belediye Başkan Adayı Balkan Aktaş, belediye bürokratları, muhtarlar ile çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardan beri kırsalda tarım ve hayvancılığın yeniden eski günlerine dönmesi için kaynaklarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. İnönü’de yeniden manda yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması kapsamında yapmış olduğumuz canlı hayvan desteğinin ardından şimdide üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak yeni bir destek için buradayız. Manda sütünden üretilen ürünlerin hem kalitesini hem de hijyenini korumak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Süt Sağım Makinesi Desteği projesini başlatıyoruz. Proje kapsamında 12’si kadın 41 manda üreticimize birer adet süt sağım makinesi veriyoruz. Üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu projenin İnönü’nün manda sütünden üretilen ürünlerle markalaşmasına büyük katkı sunacağını düşünüyor, üreticilerimize bereketli kazançlar diliyorum. Emeğiyle, alın teriyle ekmeğini kazanan çiftçimizin, hayvan yetiştiricimizin her zaman yanlarındayız. Tekrar hayırlı olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından üreticiye sağlanan destekler nedeniyle verilen teşekkür plaketini Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen adına Başkan Vekili Hasan Ünal aldı.

Tören, makinelerin üreticilere teslimi ve çektirilen fotoğrafla tamamlandı.