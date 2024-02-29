Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, bu yıl kuruluşunun 20. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘20. Yıl Turnesi’ İzmir ve Abant konserleriyle başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den kurulu maNga kendi isimlerini taşıyan ilk albümünü 14 Aralık 2004'te yayınlamıştı. Profesyonel kariyerlerinin 20. yılını kutlayan maNga üyeleri Türkiye müzik tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmanın gururunu yaşıyor. Birçok liste başı şarkıdan Eurovision ikinciliğine uzanan bir başarı hikayesine sahip olan maNga 20. yılın sevincini yarattıkları dev hayran kitlesiyle paylaşıyor.

‘maNga 20 Yaşında’ kutlamaları dahilinde düzenlenen ‘20. Yıl Konserleri’ kapsamında grup Türkiye’de ve yurt dışında on binlerce hayranına ulaşacak. 23 Şubat’ta maNga’nın İzmir Hayal Kahvesi’nde verdiği konserle başlayan konser serisi dün Abant’ta devam etti. maNga Abant Winterfest’in ikinci gününde sahneye çıktı.

Grup üyeleri Winterfest’te verdikleri bu konserde mutluluklarını dile getirirken turnenin bir sonraki durağı Erzurum Palandöken’de sevenleriyle buluşmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Bu arada sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan maNga 20. yıl kutlamalarıyla ilgili sevenlerinden gelen soruları cevapladı.

Sevenleriyle sahnelerde buluşmaya devam edecek olan maNga ‘20. Yıl Turnesi’nin ilk İstanbul konserini 3 Mayıs’ta İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verecek. Biletler bugün satışa çıkıyor!