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Türkiye’de alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 20’nci yılını kutlamaya hazırlanırken hem yurt içinde hem de yurt dışında konserlerine devam ediyor. maNga’nın dün akşam Bakü’de verdiği kapalı gişe konser coşku içinde geçtiAZERBAYCAN (İGFA) - Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü, Eurovision ikincisi grubu maNga 20 yıldır bu tarzın öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Bugüne dek 6 albüm ve 8 single’a imza atan grup konserlerde sevenleriyle buluşuyor. Sahneden sahneye koşan manga sınır tanımadan ülke ülke dolaşıyor.

maNga dün akşam Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Baki İdman Sarayı’nda 4 bin kişiye konser verdi. Biletler her zamanki gibi günler öncesinden tükenmişti. Grubun hayranları her şarkıya eşlik ederken manga seyircisine sürpriz yaparak bir Azeri klasiği olan ‘Ayrılık’ şarkısını seslendirdi. Coşku içinde geçen konserin sonunda grubun solisti Ferman Akgül Bakü izleyicisine teşekkür etti.

Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney’den oluşan maNga 23 Şubat’ta İzmir konserinde Egeli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.