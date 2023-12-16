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Türkiye’de alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 20’nci yılını kutlamaya hazırlanırken ‘Antroposen 002’ adlı yeni albümüyle çığır açmaya hazırlanıyor. Grubun albümün şarkılarını ilk kez seslendirdiği konser dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştiİSTANBUL (İGFA) - Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü, Eurovision ikincisi grubu maNga 20 yıldır bu tarzın öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Bugüne dek 6 albüm ve 8 single’a imza atan grup yeni albümleri ‘Antroposen 002’nin ilk konserini dün akşam Atlantis Yapım organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdi.

Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney’den oluşan maNga konserde ‘Antroposen 002’ albümünde yer alan şarkılar dışında 20 yıllık kariyerlerinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını da söyledi.

Manga konser öncesi yeni albümlerini hayranlarıyla pasta keserek kutladı.