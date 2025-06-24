Rock müziğin sevilen grubu maNga, 2025 yılının sonuna kadar sahne alacakları konserlerin tarihlerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa’nın dört bir yanında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan grup, yazı hareketli ve dolu dolu geçirecek.İSTANBUL (İGFA) - Turnenin ilk büyük durağı 30 Haziran’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu olacak. Bu özel gecede, grup “Mihriban” adlı şarkı için hazırladıkları bir sürprizi de dinleyicileriyle paylaşacak. Solist Ferman Akgül, setlist’e hayranlardan gelen istekler doğrultusunda yeni şarkılar eklediklerini belirtirken, maNga’nın web sitesinin de yakında yenileneceği müjdesini verdi.
İşte açıklanan konser takvimi:
- 30 Haziran – An Epic Symphony & maNga @ İstanbul Harbiye
- 12 Temmuz – An Epic Symphony & maNga @ İzmir Kültürpark
- 26 Temmuz – Didim
- 7 Ağustos – İstanbul Festivali
- 4 Eylül – An Epic Symphony & maNga @ Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
- 6 Eylül – Girne
- 7 Eylül – Antalya Açıkhava
- 4 Ekim – Afyon
- 10 Ekim – Adana Jolly Joker
- 11 Ekim – Gaziantep Jolly Joker
- 15 Ekim – Ankara CERN Modern
- 19 Ekim – Münih
- 21 Ekim – Frankfurt
- 23 Ekim – Zürih
- 24 Ekim – Stuttgart
- 2 Kasım – Londra
- 5 Kasım – Dublin
- 28 Kasım – Denizli Jolly Joker
- 29 Kasım – Bursa Jolly Joker
- 5 Aralık – Atakent Tema Jolly Joker
- 6 Aralık – Ataşehir Arena Jolly Joker
maNga, sürprizlerle dolu bu turneyle hem Türkiye’de hem Avrupa’da binlerce hayranına müzik dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.