MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Yağmurlar mahallesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında 2 bin 500 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. Mahalleye 13 milyon TL yatırım yapılıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesine hız kesmeden devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli’nin Yağmurlar mahallesi de alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor. Yağmurlar’a MASKİ bünyesinde 13 milyon TL yatırım yapılıyor.

Mahallede ilk olarak başlanılan 2 bin 600 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşıldı. Atıksuların çevre sağlığı için zarar oluşturmaması adına 600 kişilik foseptik imalatı yapılacak.