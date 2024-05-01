Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu, 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Günü dolayısıyla Manisa’da yürüyüş ve miting düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de katılırken, Manisalılar 1 Mayıs’ı sloganlar ve alkışlar eşliğinde büyük bir coşku ile kutladı.Manisa (İGFA) - Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu’na bağlı siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Manisa Sultan Camii önünde toplanarak, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 1 Mayıs yürüyüşüne CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa İl Örgütü, Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu’na bağlı siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli, coşkulu ve karnaval havasında geçen yürüyüşte, Manisalılar İşçi Bayramı’nı sloganlar ve alkışlar eşliğinde büyük bir coşkuyla kutladı.