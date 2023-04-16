Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerimizden olan Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde afetzedelerin yanında yer almaya devam ederken Sümer, İstasyon ve Aksu mahallelerinde depremzedelere iftar ve sahur ikramı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki çadır kentlerde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte konuşlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki afetzedelere iftar ve sahur vakitlerinde yemek ve kahvaltı desteği sağlıyor.

İlçeye bağlı Sümer, İstasyon ve Aksu mahallelerindeki çadır kentlerde 3000’er kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ikramı sağlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gönüllü personeller, yaraların sarılması noktasında da gayret sarf ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde ilk andan itibaren afet bölgesinde vatandaşların yanında yer aldıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan afetzedelerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmeye devam edeceklerini söyledi.