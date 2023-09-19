Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından meyve üreticilerine yönelik olarak hazırlanan ‘120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında Ahmetlili üreticilere yüzde 100 hibeli 2 bin 200 adet kasa teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması için 2023 yılında 150 milyon liraya yaklaşan bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, meyve üreticilerine yönelik olarak hazırladığı ‘120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında dağıtımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ahmetli’de 220 üreticiye yüzde 100 hibe destekli olarak 2 bin 200 kasa teslim edildi. Ahmetli İtfaiye Amirliği’nde gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Ahmetli Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç ve üreticiler katıldı. Kasa dağıtım programında konuşan Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Ahmetli Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, ilçede tarımsal üretime ve üreticilere verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da programda yaptığı konuşmada, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını iletiyorum. Siz değerli üreticilerimizle kasa dağıtım programında bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü Milletin Efendisidir’ sözünü kendimize rehber ederek üreticimizin sürekli yanında yer alıyoruz. Meyve üreticilerimize kasa desteğimizin ardından, zeytin üreticilerimizin hasatta kullanacağı yaygıların dağıtımını yapacağız. Sulama kooperatiflerimiz için PVC boru alımı yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de projelerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun konuşmasının ardından yüzde 100 hibeli 2 bin 200 adet kasa, Ahmetlili üreticilere teslim edildi.