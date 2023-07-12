Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da yaklaşık 35 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda başlatmış olduğu yenileme çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeleri bir bir hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Mevcut ağaçlar korunarak yeni ağaçların dikildiği projede, zaman içerisinde yıpranan donatı alanları ile üstyapı da yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, mahalle muhtarları ve Akhisar’da görev yapan basın mensuplarıyla birlikte parkta incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve şube müdürleri de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Şehit Necdi Şentürk Parkı’na yepyeni bir görünüm kazandırıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Gündüzü başka, gecesi başka güzel olan bu parkta ailelerimiz çocuklarıyla birlikte nefes alma imkanı bulacaklar” ifadelerini kullandı.