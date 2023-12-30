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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Hamitköy, Çitak, Karayağcı, Bünyanosmaniye ve Mecidiye mahalle mezarlıklarında başlattığı himaye tel çit çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Çalışmaların tamamlandığı mezarlıklarda incelemelerde bulunan Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl genelinde mezarlıkların güvenliği için himaye tel çit çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Hamitköy, Çitak, Karayağcı, Bünyanosmaniye ve Mecidiye mahalle mezarlıklarında başlattığı himaye tel çit çalışmalarını tamamlayarak, mezarlıkları güvenli hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, himaye tel çit çalışmalarının tamamlandığı mahalleleri ziyaret ederek, mezarlıklara incelemelerde bulundu. İra’ya Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ve Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlıkların güvenliği, bakımı, onarımı ve temizliği gibi konularda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Mezarlıklardaki incelemelerin ardından Büyükşehir heyeti, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu, taleplerini dinledi.