MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Tütenli mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığısondaj çalışmalarını tamamladı. Saniyede 8 litre verime sahip suya ulaşıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Tütenli mahallesine daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adınabaşladığı sondaj çalışmalarını tamamladı ve saniyede 8 litre verime sahip suya ulaşıldı.

Sondajdan alınan numune teste gönderildi ve sonuçlar beklenecek.

Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.

Mahalle muhtarı Halil İbrahim İnci, çalışmadan memnun kaldığını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.