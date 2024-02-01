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MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Efendi mahallesi 86’ncı sokakta başladığı kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının Akhisar ilçesine bağlı ekipler tarafından Efendi Mahallesi 86’ncı sokakta ihtiyaç olunan bölgede kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek de yerinde takip etti. Çalışma ile yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınırken, bölgede daha sağlıklı bir altyapı temin edildi.

Mahalle muhtarı Halil Ay, çalışmanın önemli olduğunu ve yağışlı havalarda yaşanabilecek sıkıntılara karşı çözüm getirildiğini belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.