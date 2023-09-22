Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar ilçesine kazandıracağı yeni itfaiye amirliği için çalışmalar başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar’a kazandıracağı yeni itfaiye amirliğinde çalışmalar başladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve teknik ekiplerle birlikte zemin çalışmaları yapılan alanda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Akhisar ilçemizde mevcut itfaiye binasının bulunduğu alanda Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gençlik Merkezi ve Koordinasyon Binası yapılacak. O yüzden İtfaiye Hizmet Binasını yeni alanına taşıyoruz. 12 araçlık itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhane, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane ve giyinme-soyunma odaları projede yer alıyor. Tamamen modern bir İtfaiye Hizmet Binası olacak. İdari binası, otoparkı, bahçesiyle güzel bir projeyi daha Akhisar’a kazandıracağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında yeni itfaiye alanında işlerin kazasız belasız ilerlemesi için dualar okundu, kurban kesimi gerçekleştirildi.