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MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başladığı sondaj çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sondaj çalışmaları tamamlandığında ve yeterli suya ulaşıldığında alınan numune teste gönderilecek ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.