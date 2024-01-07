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Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zeytin budama işlemleri için arazide olan tarım emekçilerini ziyaret ederek, koruyucu malzeme dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, tarım sektöründe çalışan emekçilere yönelik olarak başlatılan koruyucu malzeme dağıtımı kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Tütenli, Bünyaniosmaniye, Zeytinliova ve Dereköy mahallelerinde zeytin budama çalışması yapan tarım emekçilerini ziyaret etti.

Çiftçilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten heyet, tarım emekçilerinin iş sırasında kullanacağı plastik sepet, bez çanta, eldiven, toz maskesi, şapka, bere, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu malzemeleri takdim etti.

Büyükşehir ekiplerini yanlarında görmekten memnuniyet duyan tarım emekçileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür etti.