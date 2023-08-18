Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için başlatılan anma programı, Akhisar ilçesiyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Akhisarlı şehitlerimiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Akhisar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirildi.

Programa Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Saim Başaran, Cumhuriyet Savcısı Ozan Uğurlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Akhisar Temsilcisi Gazi Himmet Ilıcak, Akhisar Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek, muhtarlar ve vatandaşlar ile şehit yakınları katıldı.

Şehit Polis Memuru Mehmet Emin Uyar, Şehit Jandarma Asteğmen Hasan Acar, Şehit Piyade Er Ekrem Özkan, Şehit Jandarma Er Mustafa Akburak, Şehit Piyade Komando Çavuş Mustafa Çürük ve Şehit Jandarma Er Recep Garlı şehadetlerinin yıldönümünde Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla anılırken, vatandaşlara da pilav hayrı yapıldı. Programın son bölümünde protokol üyeleri tarafından, şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi.