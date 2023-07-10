Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile MANULAŞ Genel Müdürlüğü, il merkezindeki akıllı durakların sayısının arttırılması için çalışma başlattı. Uygulama ile toplu taşıma kullanımının daha verimli ve pratik hale gelmesinin sağlanacağı belirtildi.MANİSA (İGFA) - Akıllı durak çalışmaları ile ilgili MANULAŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akıllı ulaşım sistemleri alanında ilk aşamada şehir merkezinde başlatılan akıllı durak uygulaması ile toplu taşıma kullanımının daha verimli ve pratik hale gelmesi sağlandığının altı çizildi.

Yazılımı Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve MANULAŞ tarafından kurulumu yapılan akıllı duraklar sayesinde vatandaşların durağa yaklaşan toplu taşıma araçlarının; hat numarası, hat adı, kalan durak ve süre bilgilerini, belediyenin duyuru ve haberleri gibi konularda güncel bilgilere ulaşılabileceği kaydedildi.

“İlk etapta; Ulupark, Kültür Sitesi, Şeyh Fenari Camii, Sultan Camii, Eski Devlet Hastanesi, Magnesia Avm, Kentpark, Şoförler Cemiyeti, C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesi, 23 Nisan İlköğretim Okulu ve Uncubozköy duraklarında kurulumu yapılan akıllı durakların sayısı test işlemlerinin tamamlanması sonrasında 18’e çıkarılacağı öğrenildi.