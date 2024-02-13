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Manisa Alaşehir’de, pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk'ü, ilçe sakinleri sevgiyle karşıladı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk, ilçede pazaryerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün ve Türk'e pazaryeri ziyaretinde, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanvekili İbrahim Pelisler, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Savaş Pala, Alaşehir Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Marhan, Alaşehir Terziler Odası Başkanı Mustafa Koç eşlik etti.

Başkan Ergün ve Türk'e, pazaryerinde meyve ikram eden pazarcı esnafı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek sözü verdi.

Pazaryerinde tüm esnaflarla ve vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün ve Türk, pazar ziyaretinin ardından Hasbihal Kafe’de vatandaşlarla selamlaştı.