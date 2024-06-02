Manisa'nın Alaşehir ilçesi İsmail Bey Mahallesi'ndeki dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangının büyümesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etmek üzere çağrı beklemeden hemen harekete geçerek bölgeye intikal etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de takip ettiği çalışmalarda İtfaiye Dairesi Başkanlığı 1 ilk müdahele aracı, 17 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 54 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmail Bey Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangının büyümesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere itfaiye ekipleri bölgeye hareket ederek, bölgede yangınla savaşan ekiplere destek vermeye başladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi (GAMER) toplantısı gerçekleştirilerek izlenecek yol haritası belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de yakından takip ettiği yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 1 ilk müdahele aracı, 17 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 54 personel ile destek sağladı.



Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bazı personeller, yangının yoğunluğundan dolayı dumandan etkilendi. Ekip arkadaşları ve sağlık personelleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından yeniden sahaya dönen ekipler çalışmalarına devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının Uşak sınırındaki yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele verirken, 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası ile yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında Orman Müdürlüğü tarafından soğutma çalışmaları sürdürülüyor.