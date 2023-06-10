Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Efkan Gey, Hüdaverdi Özkan, İsa Karaaslan, Murat Kartal, Murat Karabulut, Hasan Alkan ve Ömer Koç’u şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.MANİSA (İGFA) - Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Alaşehir ilçesiyle devam etti. Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Efkan Gey, Hüdaverdi Özkan, İsa Karaaslan, Murat Kartal, Murat Karabulut, Hasan Alkan ve Ömer Koç için anma programı düzenlendi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle andı.