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Evinde bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı takım, Muradiye Spor Salonu’nda yeni bir zafer için parkeye çıkacak. Potanın Tarzanları deplasmanda oynadığı ilk maçtan 82-76’lık skorla galip ayrılmıştı.

Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hazırlıklarına başlayan Tarzanlar, hücum ve savunma setleri üzerinde çalıştı.

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