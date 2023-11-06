Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E grubu 4’üncü haftasında 8 Kasım Çarşamba günü 19.00’da oynayacağı Bakken Bears maçının hazırlıklarına başladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta E grubundaki 4’üncü maçına 8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Bakken Bears karşısında çıkacak.
Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hazırlıklarına başlayan Tarzanlar, hücum ve savunma setleri üzerinde çalıştı.
Evinde bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı takım, Muradiye Spor Salonu’nda yeni bir zafer için parkeye çıkacak. Potanın Tarzanları deplasmanda oynadığı ilk maçtan 82-76’lık skorla galip ayrılmıştı.