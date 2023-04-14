Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Manisa Barosu’nda Yağcılar İlkokulu öğrencileri için ‘Hacivat-Karagöz’ adlı çocuk oyununu sahneledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Yağcılar İlkokulu öğrencileri için ‘Hacivat-Karagöz’ adlı çocuk oyununu sahneledi.

Manisa Barosu’nun ev sahipliği yaptığı oyunu Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, Manisa Barosu avukatları, öğretmenler ve öğrenciler birlikte izledi. Oyunu dikkatli ve meraklı gözlerle izleyen çocuklar, eğlenceli bir gün geçirirken, oyunculara alkışlarıyla teşekkür etti.

Oyunun sonunda performansları nedeniyle Şehir Tiyatrosu oyuncularını kutlayan Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’e teşekkür plaketi takdim etti.