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Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Takımında baş antrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.MANİSA (İGFA) - Erkekler Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımında başantrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonunun devre arasında tecrübeli antrenör Volkan Başaran ile anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verildi. Daha önce OGM Ormanspor ile 1.Lig’de başarılar elde eden Başaran, ligin ikinci yarısında Büyükşehir basketbolun başında olacak. D grubunda yer alan Büyükşehir Basketbol ligin ilk yarısını oynadığı 7 karşılaşmadan 3 galibiyet alarak beşinci sırada tamamlamıştı.