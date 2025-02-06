Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Hentbol takımı, Eskişehir’de düzenlenen play-off müsabakalarının ilk gününde Sinop Spor Kulübü’nü 29-27 mağlup ederek, 1. Lig’e yükseldi. Kulüp bünyesinde bu sezon kurulan hentbol branşında Manisa BBSK, tarihi bir başarıya imza attı. Tecrübeli kaleci Leyla Gümüşsoy da maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından biri oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, önemli bir başarıya daha imza attı. Bu sezon kulüp bünyesinde ilk kez kurulan hentbol kadın takımı, normal sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Kulüp, 1. Lig’e yükselme finallerine de kalmayı başardı. Eskişehir’de düzenlenen finallerin ilk gününde Sinop Spor Kulübü ile karşılaşan Manisa BBSK, 29-27’lik skorla aldığı galibiyet sonrasında 1. Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu. Kaleci Leyla Gümüşsoy, maç boyunca yaptığı önemli kurtarışlarla takımının öne çıkan oyuncularından biri oldu. Gizem Koca da attığı 10 gol ile takımına önemli katlı verdi.

Porsuk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi, Kulüp Başkanı Emre Hasgör, Hentbol Şube Sorumlusu Eray Durukan, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kümüştekin, Mesut Köse, Doğan Kırdağ, Barış Ali Çınar, Emre Sümer ve Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya da tribünde takip etti. 1. Lig’e çıkmayı başaran takım, galibiyeti doyasıya kutladı.

“Çok önemli bir başarıya imza attık”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa BBSK Başkanı Emre Hasgör, “Çok önemli bir başarıya imza attık. Kulüp olarak amatör branşların gelişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hentbol branşını da bu sezon ilk kez kurduk ve ilk sezonumuzda 1. Lig’e yükselme başarısını yakaladık. Sezon başından itibaren hedefimizin 1. Lig olduğunu söylemiştik ve bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu başarıyı yakalayan kadromuzda lisede öğrenim hayatına devam eden oyuncular da bulunuyor. Bu durum yaşadığımız başarıyı daha da anlamlı kılıyor. Kulüp yönetimimizi, teknik ekibimizi ve oyuncularımızı sezon boyunca ortaya koydukları üstün performanstan dolayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e verdiği destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz, aynı hedefe hep birlikte yürüdük ve yaşadığımız başarı da bunun çok önemli bir göstergesi”

Başantrenör Alper Akay ise, “Çok yeni bir takımız. Tecrübeli isimler ile genç oyunculardan harmanladığımız ve takım kimyasına dikkat ettiğimiz bir kadro kurduk. İlk sezonumuzda da 1. Lig’e yükselmeyi garantiledik. Tüm oyuncularımı, teknik ekibimi, İdari Menajerimiz Enes Kaan Soylu’yu ve bize tecrübesiyle büyük destek veren Gürcan Budakçı hocamı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e, Kulüp Başkanımız Emre Hasgör’e Hentbol Şube Sorumlumuz Eray Durukan ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, sezon boyunca bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Biz, aynı hedefe hep birlikte yürüdük ve yaşadığımız başarı da bunun çok önemli bir göstergesi” ifadelerini kullandı.