Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, olimpik karate yaz kampına 50 sporcu ile katıldı. Karate branşında tecrübeli isimlerin genç sporcularla bir araya geldiği organizasyona Manisa ev sahipliği yaptı.MANİSA (İGFA) - Olimpik karate yaz kampı Manisa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kampa, Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı da 50 sporcu ile katıldı. Organizasyonda 8 farklı kulüpten 145 sporcu yer aldı. Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen kampta, ülkemizin karate branşında ilk olimpiyat madalyasını kazanan Eray Şamdan ile olimpiyat hakemi Uğur Kobaş, genç sporcularla tecrübelerini paylaştı. Milli takımlar ve Manisa BBSK Karate Antrenörü Ali Eşsiz de düzenlenen kampın sporcular için iyi bir deneyim olduğunu ifade etti.

3. MURAT EŞSİZ KARATE TURNUVASI DA BAŞLADI

Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen 3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası da başladı. 2-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor da 70 sporcuyla yer alıyor.