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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Kütahya’da oynanacak olan Play-Off hazırlıklarına başladı. Yoğun antrenman eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Büyükşehrin Sultanları, hafta içi Aday Akademi Spor Kulübü ve Akhisar Belediyespor Kulübü takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligini lider bitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda çalışmalarını hızlandırdı. 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Kütahya’da oynanacak olan Play-Off hazırlıklarını evinde Baş Antrenör Caner Doğançay ve teknik ekibi ile sürdüren Yeşil Beyazlılar, bu hafta içi Aday Akademi Spor Kulübü ve Akhisar Belediyespor Kulübü takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak. Bir üst lige çıkma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüren ve Play Off’lar da yeni başarılara imza atmayı hedefleyen Büyükşehrin sultanları, 1. Lig biletini alarak Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.