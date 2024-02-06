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Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 1. Ligi’ne giden yolda emin adımlarla ilerliyor. Kadınlar 2.Lig 6.gruptan lider olarak çıkan yeşil beyazlılar, 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Kütahya’da oynanacak olan play-off’lara da damga vurmaya hazırlanıyor.

MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 6.grupta sergilediği başarılı performansla göz dolduran, 20 maçta 19 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 55 puanla grubunun zirvesine lider olarak adını yazdırdı. Kazandığı galibiyetlerle Manisa’yı başarılı bir şekilde temsil eden yeşil beyazlı ekip sergilediği gayretli performansla 1. Lig’e de göz kırptı. Bir üst lige çıkma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüren ve play-off’lara lider olarak adım atan yeşil-beyazlıların 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Kütahya’da oynanacak olan play-off’taki rakipleri de belli oldu.

PLAY-OFF HEYECANI 16 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Büyükşehir’in Sultanları, 16 Şubat Cuma günü saat 16:30’da Ayancık Belediyesi Voleybol Takımı ile yapacağı mücadeleyle play-off heyecanını başlatacak. İkinci maç ise Mehmet Erdem Marmara Akademi Spor Kulübü’yle 17 Şubat 2024 Cuma günü saat 18:30’da oynanacak. Yeşil beyazlılar son virajı olan Ankaragücü müsabakası için de 18 Şubat 2024 Pazar günü zafer parolasıyla ter dökecek. Karşılaşmaların adresi ise Kütahya Yeni Spor Salonu olacak. Büyükşehir’in Sultanları, play-off’ların ilk etabı olan Kütahya’dan başarıyla ayrıldıkları takdirde Eskişehir’de oynanacak olan yarı final ve final mücadelelerine katılacak.

YOĞUN TEMPOYLA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeşil beyazlı ekip TVF Kadınlar 2. Ligi’nde kendi gurubunda lider olarak Manisa’yı başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşamıştı. Başarılı ekip, play-off’larda da başarılara imza atarak TVF 1. Ligi’ne katılacak takımlar arasına ismini yazdırıp, Manisalı taraftarlarına bir şampiyonluk daha armağan etmek istiyorlar. Galibiyetlerle dolu sezonu bir üst lige çıkma başarısına imza atarak noktalamak isteyen Büyükşehir’in Sultanları play-off hazırlıklarını da yoğun tempolu antrenmanlarla sürdürüyor.

MANİSA’MIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Play-off maratonu öncesi açıklamalarda bulunan Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, “Takımımız ekim ayında şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başladı. Yoğun antrenmanlarla, kıran kırana mücadele edilen maçlarla, oyuncularımızın ve teknik ekibimizin sıkı çalışmalarıyla grup müsabakalarını tamamladık. Çok yoğun geçen bir sezonun sonunda da gruptaki liderlik sevincini hep birlikte yaşadık. Tabi ki, henüz süreç bitmedi, önümüzdeki günlerde oynayacağımız play-off maçlarıyla devam edecek. Şuan yoğun bir antrenman sürecinde olan takımımızın play-off’larda da güzel bir mücadele sergileyecek. İnşallah, döktükleri terin karşılığı maçlardan alınacak olumlu sonuçların ardından gelecek olan bir üst lig biletiyle alınacak. Play-off’larda yeni galibiyetlere imza atarak Manisa’mızı yine en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam. Tüm başarılarımızın en büyük mimarı olan, verdiği desteklerle takımımızın her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.