Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate takımı, Kocaeli Darıca’da düzenlenen Eray Şamdan Karate Eğitim Seminerine 15 sporcu ile katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, 15 sporcusu ile Kocaeli Darıca’da Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, 7 kulüpten 75 elit sporcu yer aldı. Milli takımlar ve Manisa BBSK Karate Antrenörü Ali Eşsiz, seminerin sporcuların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Eşsiz, iki gün boyunca, karatecilerin teknik ve taktik eğitimler aldığını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, geçtiğimiz aylarda vefat eden 8 yaşındaki karate sporcusu Enes Gündaşlı anısına Isparta Işıkkent Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası’nda mücadele ediyor.