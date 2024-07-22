Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate takımı, 19-21 Temmuz tarihleri arasında 14 ülkeden bin 548 sporcunun katıldığı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası’nda 3’ü altın olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate takımı, 19-21 Temmuz tarihlerinde Gemlik Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Gemlik Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası’nda boy gösterdi. Turnuvaya, 14 ülkeden bin 548 sporcu katıldı. Manisa BBSK Karate takımı da turnuvada 52 sporcuyla mücadele etti. Yeşil-beyazlı karateciler turnuvada 3 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

YEŞİL-BEYAZLI KARATECİLER GEMLİK’TE FIRTINA GİBİ ESTİ Manisa BBSK karate takımından Mila Kurtoğlu, Mehmet Talha Kartal ve Batuhan Bayır turnuvada altın madalya kazanmayı başaran isimler arasında yer alırken, Ahmet Can, Ramazan Efe Ezer, Utku Tan, Nurahsen Kocakaplan, Ilgaz Taş ve Nurbade Büber de gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Ayaz Taşar, Asya İkra Erce, Berat Kazak, Azra Değirmenci, Berke Tırnova, Ceylin Ferihan Uyanık ve Gülçin Akyıldız da bronz madalya kazandı.