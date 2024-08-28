Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kentte yaşayan daha fazla genç ve çocuğa dokunabilmek için branş sayısını arttırıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü; Atıcılık ve Avcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Dağcılık, İzcilik, Judo, Güreş, Karate, Okçuluk, Tenis, Voleybol ve Yüzme olmak üzere toplam 14 branşta faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu 14 branşın yanına, imzalanan protokolle 2 yeni dal daha eklendi.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli ile Matematik Öğretmeni Kuzey Şimşek arasında yeni branşların faaliyetlerine başlaması için protokol imzalandı. İmza törenine Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyelerinden Eray Durukan da katıldı. Manisalı çocuklar ve gençlerin problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesini sağlayacak Akıl ve Zekâ Oyunları ile Satranç branşları imzalanan protokolle kuruldu.

Protokol kapsamında Matematik Öğretmeni Kuzey Şimşek, Akıl ve Zeka Oyunları ile Satranç Branşları Koordinatörü olarak görev yapacak.