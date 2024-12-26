Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin gelirinin artmasına katkı sağlamak amacıyla sulama kooperatifleriyle düzenlediği toplantılara devam ediyor. MANİSA (İGFA) - Akhisar, Kırkağaç, Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kooperatiflerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

“Sulama Kooperatiflerinin Yaşadığı Zorluklar Değerlendirildi”

Kırsal kalkınmayı önceleyen ve üreticinin refahını artırmayı hedefleyen tarım politikaları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileriyle toplantılar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Oğuz Murat Pınar ve Ali Kılıç, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da katıldı. Sulama kooperatiflerinin yaşadığı zorlukların değerlendirildiği toplantıda, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Toplantıda, sulama kooperatiflerinin en büyük sorunlarının başında teknik altyapı eksiklikleri, kaynak yetersizliği ve finansal zorlukların geldiği ifade edildi. Kooperatif temsilcileri, sulama sistemlerinin modernize edilmesi, teknik destek sağlanması ve su kaynaklarının verimli kullanımı konularında Büyükşehir Belediyesi’nden destek taleplerini dile getirdi.

“Büyükşehir Belediyesi’nden Üreticilere Tam Destek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve çiftçilerin refahını artırmak için sulama kooperatiflerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Çalışmalarımızla ülke tarımımızda önemli rol oynayan Manisalı çiftçilerimizin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yapılan toplantılar ile suyun verimli kullanımına yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedeflenirken, diğer ilçelerdeki sulama kooperatifleriyle de benzer toplantıların düzenleneceği bilgisi verildi. Bu adımlarla, tarımda sürdürülebilir kalkınma hedeflenerek hem üreticilerin gelirinin artırılması hem de suyun israfının önlenmesi amaçlanıyor.